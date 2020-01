Niente acqua in centro per manutenzione alla condotta della Sidra

La Sidra, azienda che gestisce la distribuzione d'acqua per la città di Catania, comunica che nella giornata di domani, 8 gennaio, sarà sospesa l’erogazione idrica per la mattinata in una area centrale della città, per consentire un intervento di manutenzione straordinaria su una condotta di distribuzione principale.

I disagi interesseranno in particolare l’area individuata dalle seguenti vie e piazze principali e traverse limitrofe: Via Vincenzo Giuffrida, Via Vagliasindi, Via Marco Polo, Viale Vittorio Veneto, Piazza Michelangelo, Via Raffaello Sanzio, Via Gabriele D’Annunzio, Via Monserrato, Via Etnea, Via Empedocle, Via Caronda, Piazza Cavour, Zona Borgo, Via Monsignor Ventimiglia, Via Matteo Renato Imbriani, Via Firenze, Corso Italia, Via Francesco Crispi, Via Umberto, Via Calì, Via di San Giuliano, Via Vittorio Emanuele II, Via Cardinale Dusmet, Porto Catania.

Il regolare ripristino del servizio idrico è previsto per il tardo pomeriggio. Nel corso dei lavori saranno a disposizione i servizi di emergenza e pronto intervento tramite il “numero verde Sidra” 800-650640, attivo tutto il giorno.