Mancato uso del casco, controlli a tappeto della polizia

Proseguono i controlli della polizia contro le violazioni del codice della strada. In particolare la questura punta a sanzionare i motociclisti che non utilizzano il casco protettivo. Ancora a Catania la situazione, sotto questo versante, è ben lontana da standard "europei" e la guida senza casco è una delle infrazioni più comuni.

Così nel corso del pomeriggio di ieri gli agenti hanno sanzionato 34 persone per infrazioni al codice della strada, di cui 10 proprio per il mancato uso del casco. Tra i multati, due giovani scooteristi, conducente e passeggero, totalmente incuranti del rispetto delle regole, che viaggiavano in mezzo al traffico cittadino senza il casco.

Fermati dagli agenti sono rimasti sbalorditi per l'infrazione contestata sperando che per il futuro possano fare buon uso dei sistemi di sicurezza obbligatori per legge.