Maniace, ristoratore rubava energia elettrica con una calamita

Nella mattina di oggi, gli agenti della squadra di Polizia giudiziaria della Polizia Provinciale di Catania in collaborazione al personale tecnico verificatore dell'Enel hanno denunciato il titolare di un noto ristorante di Maniace. Tale DP.G. rubava energia elettrica, utilizzando a mò di rallentatore l'ormai famigerata "calamita".

Questo artifizio meccanico viene collocato sopra il contatore enel per diminuire o in alcuni casi, addirittura, annullare i consumi di energia elettrica. Allo stesso veniva interrotta la fornitura di energia elettrica in attesa dell'espletamento delle formalità di rito.