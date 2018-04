Manomette contatore e ruba energia elettrica: denunciata

I carabinieri di Maniace hanno denunciato una bracciante agricola di 37 anni per furto aggravato. I militari, con l'aiuto personale dell’Enel, hanno accertato come la donna avesse manomesso il contatore installato nella propria abitazione, al fine di impedire la regolare registrazione del consumo di energia elettrica erogata. Il danno all’ente erogante il servizio è in corso di quantificazione.