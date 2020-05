Manomette il contatore del gas: denunciato

I carabinieri di San Pietro Clarenza hanno denunciato un 31enne del posto per furto aggravato. Nel quadro delle specifiche attività di controllo, svolte insieme al personale della società “2i Rete gas S.p.A.”, i militari hanno riscontrato che l’uomo aveva collegato la propria abitazione sita in Vico Tomasello alla conduttura principale del gas, manomettendone il relativo contatore e, soprattutto, creando un potenziale pericolo per la precarietà dell’allacciamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.