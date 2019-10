Un seminario a Catania per imparare le manovre salvavita

Torna anche a Catania la giornata “Le manovre per la vita”, organizzata in tutta Italia dalla Società di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica (Simeup) per favorire le conoscenze e le pratiche utili ad evitare il soffocamento di lattanti e bambini.

Lo slogan di quest’anno è: “Non avere paura!”. L’appuntamento è per domenica 13 ottobre, presso il Centro Commerciale “Le Porte di Catania”, dove gli istruttori della Simeup mostreranno come effettuare la disostruzione da corpo estraneo e la rianimazione cardio-polmonare nel bambino e nel lattante. L’evento si svolgerà, con il coordinamento dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e PS Pediatrico dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro, mattina e pomeriggio, con orari 10-13 e 16-19. La partecipazione è libera e gratuita.

Interverrà, tra gli altri, la dott.ssa Antonella Di Stefano, presidente della Simeup Sicilia e direttore di Pediatria e PS Pediatrico dell’Azienda Cannizzaro. Il soffocamento da corpo estraneo resta una delle principali cause di morte per i bambini di età inferiore ai 3 anni: un boccone di traverso o un piccolo oggetto nella trachea possono essere fatali se non si agisce in tempo. Ma è un evento questo che può interessare tutti anche l’adulto. Un dramma che potrebbe essere evitato se si praticassero tempestivamente le manovre salvavita in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Per questo motivo la Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica ha organizzato per il dodicesimo anno consecutivo la giornata nazionale, che domenica coinvolgerà 59 piazze italiane e 600 istruttori.