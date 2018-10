Domenica dimostrazione della manovra "salvavita" per bambini

Domenica 14 ottobre in Piazza Università si svolgerà l’appuntamento annuale della giornata di prevenzione ”Una manovra per la vita”. Evento che ogni anno coinvolge nelle piazze italiane i migliori istruttori “salvavita”, proprio con l'obiettivo di insegnare ai familiari e insegnanti come comportarsi nel caso ci si trovasse di fronte a un’ostruzione delle vie aeree, a causa dell’ingerimento o dell’inalazione di giocattoli, cibo o altre sostanze. “Quest’anno -ha spiegato la presidente regionale regionale di medicina e pediatria d’ urgenza Vita Antonella Di Stefano- grazie all’interessamento dell’assessore ai Servizi Sociali di Catania guidato da Giuseppe Lombardo, si svolgerà con la partecipazione delle famiglie degli alunni della scuola materna e primaria, grazie alla collaborazione dell’assessorato alla Pubblica Istruzione retto da Barbara Mirabella”.