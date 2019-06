Gli indipendentisti siciliani sfilano in corteo a Randazzo

Si è svolta a Randazzo la marcia indipendentista indetta dal Comitato Vespro 2019, movimento che raggruppa 27 realtà tra associazioni, gruppi e partiti indipendentisti e autonomisti siciliani. I partecipanti hanno voluto ricordare Antonio Canepa (fondatore e comandate EVIS-Esercito Volontario per l'Indipendenza della Sicilia), Giuseppe Lo Giudice e Carmelo Rosano, uccisi in un agguato teso da una pattuglia di carabinieri il 17 giugno del 1945 in località Murazzu Ruttu, proprio nel luogo da cui la marcia è partita.

"L' eccidio ha numerosi punti oscuri ed è coperto da segreto di Stato. Si trattò - afferma Antonio Fricano del comitato Vespro 2019 - di un vero e proprio agguato e non uno scontro a fuoco a seguito di un blocco stradale e vi sono alcuni fatti che rendono verità a questa tesi. Sarebbe bene che si tornasse sui fatti per svelare la verità e renderla nota. Il pensiero politico e la visione sociale di Canepa sono assolutamente attuali. Egli nel suo libretto La Sicilia ai Siciliani parlava di Crispi come di un traditore, ecco che anche oggi vi sono siciliani che aderiscono a partiti italiani e tale paradosso lo viviamo sulla nostra pelle con le sue nefande conseguenze".