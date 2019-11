"Marciapiede impraticabile in via Salvatore Paola", il consigliere di municipalità Grasso chiede intervento

Assi di legno, rete di protezione ed erbacce alte. Questo è quello che si trova sui marciapiedi di via Salvatore Paola. La strada che collega piazza Lanza con via Antonino Longo è stata segnalata più volte dai cittadini perché un’ampia parte del passaggio pedonale è letteralmente impraticabile. “Una questione che in qualità di consigliere del municipio di “Borgo-Sanzio”- afferma Orazio Grasso - ho immediatamente segnalato alla circoscrizione nel corso dell’ultimo consiglio. Si tratta di una situazione estremamente delicata visto che l’area è stata transennata perché il vicino muro perimetrale rischiava di crollare da un momento all’altro. Oggi la preoccupazione dei residenti e dei pendolari di una strada fortemente trafficata è che, senza manutenzione straordinaria, il problema non possa far altro che peggiorare nel tempo”. Chi decide di attraversare via Salvatore Paola a piedi è costretto, per ampi tratti, a camminare ai bordi della strada tra le auto parcheggiate in entrambi i lati. Marciapiedi off limits anche a causa delle buche e degli avvallamenti presenti ovunque. Un percorso ad ostacoli dove si mette a rischio la propria incolumità. ”Basta un attimo di distrazione e si rischia di farsi molto male - dichiara il consigliere Orazio Grasso - per queste ragioni l’intervento della direzione competente è fondamentale. Il Sindaco in passato ha dimostrato di avere massima attenzione per questo genere di problematiche e sono sicuro che, con la collaborazione di tutti, potremo dare una risposta positiva ai cittadini”.