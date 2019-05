Mare-Sport, binomio vincente per la nuova stagione balneare

Martedì 28 maggio alle ore 10,30 nella sala giunta di palazzo degli Elefanti il sindaco Salvo Pogliese con gli assessori allo Sport Sergio Parisi e al mare Fabio Cantarella, l'ammiraglio Gaetano Martinez e il capitano di vascello Fabrizio Cok per la Capitaneria di Porto di Catania, Ignazio e Giuseppe Ragusa per il Sindacato Italiano Balneari della Confcommercio, presenteranno l’ordinanza per la stagione balneare 2019 e le iniziative ludico sportive che la animeranno. Tra queste, l’edizione del 2 giugno di Lungomare Fest che ospiterà le celebrazioni della Giornata nazionale dello Sport e il progetto “Il mare tra le dita: sulle rotte dell’arte tra spettacoli, giochi e narrazione” nato dall'esigenza di avvicinare la città al mare e rendere la Plaia un naturale luogo d'incontro, iniziativa che già coinvolge sette stabilimenti balneari.