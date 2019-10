Maria Giovanna Costa: l’eleganza della Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Gioire, giocare, emozionarsi ed emozionare, esprimere punti di vista, progettare il presente, creare, indirizzare il futuro, realizzare sé stessi, condividere visioni di vita sono desideri, sogni: sono ancora azioni possibili nel quotidiano vivere della complessa mutevole e sfuggevole società del mondo contemporaneo? Si se la decodifica delle emergenti problematiche culturali, sociali, emozionali affettive valoriali si ricercano, indirizzano e codificano in quella filosofia di moda della eccentrica poliedrica stilista-designeringegnere Maria Giovanna Costa, che fonda il suo Brand e il suo progetto di moda su tradizione-innovazione-comunicazione. La stilista infatti precisa: “Aspiro a reinventare la realtà fatta di tradizione e innovazione, d’ arte e tecnologia, di femminilità e perfezionismo, di reciprocità fra bellezza e rinnovamento che rispecchiano la “Donna Contemporanea”. Discipline, linguaggi, tecniche e materiali diversi, combinati insieme, seguono la via sperimentale per pervenire alla definizione del suo Brand la cui collezione Primavera–Estate 2020 è stata presenta a Milano all’International Fashion Expo presso lo Show-room Shopping Diva’s in via Monte Napoleone 21 durante settimana della moda donna. Una linea di pret-a-porter ispirata alla “Bellezza” e ai colori della sua terra, la Sicilia, e ai suoi elementi culturali, esprime il recupero e la memoria storica della famiglia Florio ispirandosi in particolare a Donna Franca Florio esempio di eleganza e di classe nella Sicilia e della Sicilia nel mondo. Il modello di libertà personologica, di pensiero e comportamento legato a quel tempo, si evolve e, nella collezione ogni elemento costitutivo, diviene un messaggio attuale senza tempo e senza spazio, nel quale si comunica solo l’eleganza della creatività. Una creatività che Maria Giovanna Costa esprime anche nella progettazione e realizzazione delle grafiche dei tessuti. Il suo Brand è rivolto a tutti coloro che si riconoscono nel modello di donna fin qui descritto, capaci perciò di condividere uno stile di moda flessibile, soffice, indossabile per diverse occasioni della giornata secondo le esigenze di una “Donna Contemporanea”; design, artigianato e innovazione interagiscono per creare affascinanti outfit, con il giusto mix di estetica e qualità made in Sicily, tipico di un’eleganza tutta Italiana. Maria Giovanna Costa è un Brand che vuole celebrare il made in Sicily in tutto il mondo poiché per la stilista, la sua terra, rappresenta “l’Isola delle Meraviglie”.