Marijuana a scuola, segnalati due studenti

Continuano i controlli della polizia mirati al contrasto del dilagante fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte di minorenni all’interno di alcuni Istituti scolastici ubicati in zona Barriera. Nella giornata di ieri, prima dell’inizio dell’attività scolastica, intorno alle ore 07.45 i poliziotti del commissariato Borgo Ognina grazie ad un’attenta attività di osservazione hanno notato un assembramento di studenti che, visto l’atteggiamento sospetto, hanno deciso di fermare allo scopo dell’identificazione.

In seguito al controllo, due ragazzi sono stati trovati in possesso di marjuana, debitamente sequestrata. Ai due studenti, uno minorenne e l’altro maggiorenne, è stato contestato l’uso personale di droga ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 che prevede, tra l’altro, la sospensione della patente e il recupero terapeutico. In considerazione della minore età e visto che i fatti sono accaduti all’interno dell’Istituto scolastico, sono stati informati i responsabili dell’Istituto ai fini dell’affidamento e per garantire ai giovani la frequentazione delle lezioni scolastiche. Il dirigente scolastico ha anticipato che saranno adottati i dovuti provvedimenti poiché i fatti sono avvenutii all’interno dell’Istituto scolastico e, dei fatti menzionati, sono stati informati anche il tribunale dei minori, la prefettura e i servizi sociali.