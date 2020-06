Marijuana nascosta in un condominio: ritrovata grazie al fiuto dei cani

Ieri mattina, nel corso del controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, una pattuglia dell’Upgsp, insieme al personale della squadra cinofili in addestramento, ha effettuato un controllo in Viale Nitta, dove nel giro di pochi minuti, grazie al fiuto di Jacus, è stato ritrovato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, del tipo marijuana, già scrupolosamente confezionata per la vendita al dettaglio, per un peso complessivo di quasi 300 grammi. La sostanza, sequestrata a carico di ignoti, è stata ritrovata in diversi piani dell’intercapedine dell’ascensore di un condominio, insieme a tre bilancini di precisione e diverso materiale di confezionamento.

