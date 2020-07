Marijuana e contanti in casa: arrestato presunto pusher

I carabinieri di Mascali hanno arrestato il 41enne Daniele Leotta, del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso del continuo monitoraggio effettuato dai militari sui soggetti d’interesse investigativo, l’attenzione si è concentrata sul Leotta che, come appreso dai carabinieri a seguito di attività info-investigativa, ritenevano svolgesse l’attività di pusher. I militari si sono pertanto presentati presso la sua abitazione di via Stazione e, eseguita una perquisizione domiciliare, hanno effettivamente trovato una quantità di 15 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed il necessario materiale per il confezionamento delle dosi per la vendita la minuto ma, soprattutto, la somma di 1.050 euro della quale il Leotta non ha saputo fornire la provenienza.

