Marijuana in casa, arrestato 50enne per detenzione e spaccio

I carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, hanno arrestato un 50enne di Belpasso e denunciato la convivente, di anni 56, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, a seguito di una breve ma proficua attività info investigativa, circa il presumibile coinvolgimento dell’uomo in reati concernenti lo spaccio di droga, hanno effettuato una perquisizione nel domicilio della coppia. L’operazione ha consentito di rinvenire e sequestrare: 300 grammi di marijuana, conservata all’interno di 4 buste di plastica, 1 pianta di canapa indiana alta circa 2 metri, 1 bilancino elettronico di precisione, 1 apparecchiatura per sigillare le buste in cellophane, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.