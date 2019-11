Marijuana "indoor" ai piedi dell'Etna, sequestrate un migliaio di piante: 6 arresti

La coltivazione "indoor" di Marijuana avveniva all'interno di due villette ai piedi dell'Etna ubicate nel territorio dei comuni di Belpasso e Trecastagni. Gli agenti della squadra mobile di Catania, della “Sezione Contrasto al Crimine Diffuso” nell'ambito di attività info-investigativa hanno appreso dell'esistenza delle stesse e, dopo aver fatto irruzione, hanno arrestato Luca Spampinato, (del 1994), Santo Davide Riela, (del 1989), Giuseppe Di Mauro, (del 1989), Salvatore Musumeci (del 1974), Cristian Torrisi, (del 1993), Santo Alessandro Sciolti, (del 1981), ritenuti responsabili in concorso tra loro, del reato di coltivazione e produzione di marijuana, detenzione ai fini di spaccio e furto di energia elettrica.

Dopo avere individuato l’immobile sito nel comune di Trecastagni, i poliziotti, sfruttando l’oscurità della notte, si sono avvicinati avvicinavano all'abitazione sorprendendo Spampinato, Riela, Di Mauro, Musumeci e Torrisi intenti a confezionare, in buste di plastica sottovuoto, sostanza stupefacente del tipo marijuana. All’interno della villa sono state inoltre rinvenute e sequestrate 260 piante di cannabis indica già essiccate e pronte per il confezionamento e 3,5 chilogrammi di marijuana già confezionata. Altro personale avuta notizia di quanto rinvenuto nella villetta di Trecastagni, avendo individuato, nelle campagne di Belpasso, un altro immobile nella disponibilità dei malviventi effettuava una perquisizione. Al suo interno gli operatori trovavano Santo Alessandro Sciolti che alla loro vista ha tentato invano la fuga. In un locale magazzino di circa 200 metri quadri era stata realizzata una serra, attrezzata con un sofisticato impianto di illuminazione e climatizzazione, composto da 20 climatizzatori e collegato abusivamente alla rete elettrica. All’interno della serra, sono state rinvenute e sequestrate 740 piante di cannabis indica dell’altezza di oltre un metro e mezzo cariche di infiorescenze, nonché 500 grammi di marijuana confezionata sottovuoto, materiale professionale per la pesatura, confezionamento e coltivazione della sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito Luca Spampinato, Santo Davide Riela e Santo Alessandro Sciolti sono stati associati presso la casa circondariale di Catania –piazza Lanza mentre Giuseppe Di Mauro, Salvatore Musumeci e Cristian Torrisi sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gallery