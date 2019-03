Sequestrati due chili di "erba" in una casa abbandonata di Paternò

Setacciando le zone periferiche di Paternò, i carabinieri hanno trovato due chili di marijuana in una casa abbandonata di via Guglielmo Marconi, sequestrati a carici di ignoti. Durante il controllo è stato denunciato un 31enne che guidava una Panda Rubata nel 2014, sulla quale erano state apposte delle targhe di un altro veicolo. Un 23enne di Belpasso è stato sorpreso a passeggiare in strada, violando gli arresti domiciliari cui era sottoposto. Infine, sono stati segnalati alla prefettura di Catania 3 giovani paternesi per uso personale di sostanze stupefacenti.