L'elenco dei beni dell'editore Mario Ciancio sequestrati e confiscati

"Nell'ambito del procedimento di prevenzione a mio carico ritenevo di avere dimostrato, attraverso i miei tecnici e i miei avvocati, che non ho mai avuto alcun tipo di rapporto con ambienti mafiosi e che il mio patrimonio è frutto soltanto del lavoro di chi mi ha preceduto e di chi ha collaborato con me. Ritengo che le motivazioni addotte dal Tribunale siano facilmente superabili da argomenti importanti di segno diametralmente opposto, di cui il collegio non ha tenuto conto''. Lo ha dichiarato Mario Ciancio Sanfilippo dopo il sequestro e confisca di una lunga lista di beni.

Beni confiscati

saldi attivi dei conti bancari accesi presso la filiale Banca UBS di Lugano, aventi n. 0247-686683-01 e 0247-686683-02, contenenti somme di denaro, anche in divise estere, e portafoglio titoli, con un saldo pari a CHF 21.835.546 (corrispondenti a circa € 18.102.279) al 03.11.2014, e intestati alla Attenuata Familienstiftungcon sede a Vaduz (Lichtenstein), il cui avente diritto economico è CIANCIO SANFILIPPO Mario;

della somma di € 4.999.990,00 depositata sul conto corrente n. 09000/1000/00000077161 acceso presso la banca Intesa San Paolo- Private Bankingdi Catania, intestato a CIANCIO SANFILIPPO Mario.

Beni sequestrati e contestualmente confiscati

RAPPORTI BANCARI:

saldo attivo del conto bancario acceso presso la filiale di Chiasso della

Credit Suissen. 0172-92098-8, Rubrica Timone,con un saldo pari a CHF 29.962.539,00 (corrispondenti a circa € 24.839.783,78) al 24.10.2014, e intestato alla fiduciaria Weissdom Handelsanstaltcon sede a Vaduz (Lichtenstein); il cui avente diritto economico è CIANCIO SANFILIPPO Mario;

saldo attivo della polizza Top Private Multimanagern. 16526105 sottoscritta presso Intesa San Paolo Life,intestata a CIANCIO SANFILIPPO Mario;

saldo attivo del contratto Blue Profits Multibrand 8n. 40007467201 stipulato presso Intesa San Paolo Lifeintestato a CIANCIO SANFILIPPO Mario;

saldo attivo della polizza n. 40058917903 Blue Profits Dollarostipulata presso Intesa San Paolo Lifeintestata a CIANCIO SANFILIPPO Mario;

ATTIVITÀ D'IMPRESA:

100% delle azioni della Società Industriale Grafica Editoriale - SIGE s.p.a.,con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 00253630875 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle azioni della Domenico Sanfilippo Editore s.p.a.,con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 00431560879 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Società Agricola Turistica Etna Riviera - SATER s.r.l.,con sede a Catania in via Pietra dell'Ova n. 51, cod. fise. 00705210870 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Società Agricola Fiumara s.r.l.,con sede a Catania in via Pietra dell'Ova n. 51, cod. fise. 00687660878 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle azioni della CISA s.p.a.,con sede a con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 01958910877 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle azioni della ETIS 2000 s.p.a.,con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 02363740875 e relativo patrimonio aziendale;

33,33% delle quote, intestate a CIANCIO SANFILIPPO Mario, della SIM Società Immobiliare Meridionale s.r.l.,con sede a Tremestieri Etneo (CT) in via Carnazza n. 40, cod. fise. 02605050877;

44,94% delle azioni, intestate a CIANCIO SANFILIPPO Mario, della G.E.T. Generale Edilizia Turistica s.p.a.,con sede a Catania, in via Luigi Rizzo n. 18, cod. fise. 00383750874;

100% delle quote della Messapia s.r.l.,con sede a Roma, in piazza della Libertà n. 13, cod. fise. 80144410588 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Rete Sicilia s.r.l.,con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 02648910871 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Sicilia Iniziative Speciali s.r.l. in liquidazione,con sede a Catania in via Giovan Battista Grassi n. 6, cod. fise. 02677510873 e relativo patrimonio aziendale;

50% delle quote, intestate a GUARNACCIA Valeria, a CIANCIO Angela, a CIANCIO Carla, a CIANCIO Rosa Emanuela e a CIANCIO Natalia, della Palma Rossa s.r.l.,con sede a Catania in viale Kennedy n. 70, cod. fise. 02702440872;

100% delle quote della SIMAT - Siciliana Impianti Manutenzioni Televisivi s.r.l. in liquidazione,con sede a con sede a Catania in via Giovan Battista Grassi n. 17, cod. fise. 02856060872 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Simeto Docks s.r.l.,con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 80026870875 e relativo patrimonio aziendale e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Ti.Me. s.r.l.,con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 02926430873 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Iniziative Editoriali Siciliane s.r.l.,con sede a con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 03133580872 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Lisa s.r.l.,con sede a Catania in via Pietra dell'Ova n. 51, cod. fise. 05847990156 e relativo patrimonio aziendale;

41% delle quote, intestate a CIANCIO SANFILIPPO Mario, della Parco Sant'Antonio s.r.l.,con sede a Catania in via G. Carnazza n. 49, cod. fise. 00308240878;

100% delle quote della Azienda Agricola Rovittelli di Natalia CIANCIO e C. s.n.c.,con sede a Catania in via Pietra dell'Ova n. 51, cod. fise. 03203780873 e relativo patrimonio aziendale;

69,84% delle azioni, intestate a CIANCIO Angela, a CIANCIO Carla, a CIANCIO Rosa Emanuela, a CIANCIO Natalia e a CIANCIO SANFILIPPO Domenico, Messapia s.r.l., Iniziative Editoriali Siciliane s.r.l., della Società per Azioni Editrice del Sud - EDISUD s.p.a.,con sede a Bari in via Scipione l'Africano n. 264, cod. fise. 02492480724;

100% delle quote della A45 s.r.l.,con sede a con sede a Catania in via Giovan Battista Grassi n. 5, cod. fise. 02694910874 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Azienda Agricola S. Giuseppe La Rena s.r.l.,con sede a Catania in via Pietro Novelli n. 42, cod. fise. 03334570870 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Aquila Immobiliare s.r.l.,con sede a Palermo in via Siracusa n. 34, cod. fise. 03986340820 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Società Editoriale Meridionale S.E.M. s.r.l.,con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 00121610877 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della La Sicilia Multimedia s.r.l.,con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 03655570871 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Aci Sant'Antonio Sviluppo s.r.l.,con sede a Catania in via Pietra dell'Ova n. 51, cod. fise. 04092960873 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Gea Servizi s.r.l.,con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 03706960873 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Telecolor International - T.C.I. s.r.l.,con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 00523680874 e relativo patrimonio aziendale;

25% delle azioni, intestate a CIANCIO SANFILIPPO Mario, della Helios 2000 s.p.a.,con sede a Catania in via Santa Maria di Betlem n. 18, cod. fise. 03701950879;

100% delle quote della Società Agricola Cardinale s.r.l.,con sede a Catania in via Pietra dell'Ova n. 51, cod. fise. 03847910878 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Spiaggia di Sole s.r.l.,con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 03805980871 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Edizioni Radiofoniche Siciliane s.r.l.,con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 02760520870 e relativo patrimonio aziendale;

55% delle quote, intestate a CIANCIO Angela, a CIANCIO Carla, a CIANCIO Rosa Emanuela, a CIANCIO Natalia e a CIANCIO SANFILIPPO Domenico, della Azienda Agricola San Giuseppe all'Arena società semplice,con sede a Catania in via San Francesco La Rena Fondo 7, cod. fise. 02534630872;

100% delle quote della Agenzia Siciliana Informazione s.r.l.,con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 03979160870 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Cappellina di CIANCIO Natalia & C. s.n.c.,con sede a Catania in via Pietra dell'Ova n. 51, cod. fise. 04227980879 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della PK SUD s.r.l.,con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 05134880870 e relativo patrimonio aziendale;

100% delle quote della Publipiù s.r.l.,con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n. 50, cod. fise. 05077990876 e relativo patrimonio aziendale;

100% della Azienda Agricola Serraci s.r.l,cod. fise. 04746250879.

BENI IMMOBILI:

immobile sito nel Comune di Augusta (SR), Contrada Areile, consistente in una villa con annesso terreno di pertinenza, identificato in catasto al foglio 19, particelle 123 e 125, intestato a CIANCIO SANFILIPPO Mario (usufruttuario) ed a GUARNACCIA Valeria (nuda proprietaria);

immobile sito nel Comune di Augusta (SR), frazione Brucoli, consistente in un tratto di terreno facente parte del condominio denominato Baia Arcile,identificato in catasto al foglio 19, particelle, 695 e 696, intestato a CIANCIO SANFILIPPO Mario (usufruttuario) ed a GUARNACCIA Valeria (nuda proprietaria);

immobile sito nel Comune di Catania, località Bicocca, consistente in un tratto di terreno con fabbricati rurali e relativa corte, identificato in catasto al foglio 40, particelle 6, 7, 9, 10, 11, 12, 235, 651, intestato a CIANCIO SANFILIPPO Mario;

immobile sito nel Comune di Catania, contrada Bicocca consistente in un terreno e un pozzo, identificato in catasto al foglio 40, particelle 313, 315; per il corrispettivo di € 195.000, intestato a CIANCIO SANFILIPPO Mario;

quota pari a 2/9 del diritto di proprietà su un'unità immobiliare facente parte di un fabbricato sito in Catania, Viale XX Settembre, 70, identificato in catasto al foglio 69, particella 15472, subalterno 9, piano T/l, intestato a GUARNACCIA Valeria