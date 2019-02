Marito alcolizzato tormentava moglie e figli: arrestato

La procura etnea ha richiesto ed ottenuto gli arresti domiciliari per il 39enne V.G., alcolizzato ritenuto responsabile di maltrattamenti ai propri familiari e lesioni personali aggravate moglie a moglie e figli. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno evidenziato come l’uomo abbia posto in essere delle vere e proprie vessazioni nei confronti del coniuge, riversatesi inesorabilmente anche sui quattro figli minorenni. L’uomo, schiavo dell’alcool, sperperando il denaro destinato alla famiglia, opprimeva la donna che non era riuscita a ribellarsi a causa degli insulti, botte, minacce di morte, come questa: "Te la faccio finire peggio dell’uomo che ha ucciso moglie e figli e si è sparato, solo che i figli non li ammazzo, ma ammazzo solo te".

Azioni divenute sempre più violente, che hanno portato ad un tentativo di strangolamento della poveretta, ad una aggressione ad una delle figlie, presa a calci e pugni, e ad all'incendio dei propri vestiti. Col rischio che le fiamme si propagassero al resto dell’abitazione, mettendo così a repentaglio la propria vita e quella dei familiari conviventi.

Costretta a rifugiarsi con i figli dalla madre, la moglie di V.G. ha trovato il coraggio di denunciare il marito, consentendo ai carabinieri di ricostruire ogni singolo episodio di violenza e ponendo fine alle sue sofferenze.