Marraffino (M5S) si autotassa e dona un defibrillatore all'istituto Malerba

Ha acquistato un defribrillatore e l'ha donato all'istituto comprensivo Agatino Malerba. Il consigliere della seconda circoscrizione del Movimento Cinque Stelle Davide Marraffino ha consegnato nelle mani della dirigente scolastica, Agata Pappalardo, il prezioso strumento.

"Come portavoce del Movimento - spiega il consigliere - ho voluto restituire parte degli emolumenti percepiti sotto forma di donazione di un defibrillatore, strumento medicale di primo soccorso. Questo perché mi sono stranito come quasi in tutte le scuole del comune di Catania non vi siano gli strumenti necessari di primo soccorso per ristabilire la frequenza cardiaca in campo pediatrico e non".

"Qualche mese fa parlando con la dirigente- prosegue Marraffino - di questo istituto sono venuto a conoscenza che la maggior parte dei docenti in questa scuola ha effettuato un corso per il corretto utilizzo di tale strumento e quindi ho deciso di acquistarlo e donarlo".