Mascali, picchia le figlie con calci e pugni: 56enne ai domiciliari

I carabinieri di Giarre, coadiuvati dai colleghi delle stazioni dipendenti e della compagniadel Battaglione “Sicilia”, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

Arrestato a Mascali un 56enne, già con precedenti penali, per maltrattamenti in famiglia. Ieri l’uomo, a seguito di una lite scaturita per futili motivi, alla presenza del nipote minorenne ha aggredito a calci e pugni le figlie maggiorenni, procurandogli delle contusioni in varie parti del corpo. I militari, prontamente intervenuti, su segnalazione di un anonimo, hanno bloccato l'uomo nella propria abitazione in evidente stato di agitazione, accertando che episodi simili si verificavano da circa un anno. L’arrestato è stato ristretto in un altro domicilio in attesa di essere giudicato con il rito per direttissima.

Nel corso del servizio di controllo i militari hanno poi arrestato a Mascali un 64enne, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catania. L’uomo, non rassegnandosi alla fine della relazione sentimentale con l’ex moglie, ha iniziato a perseguitare, molestare, minacciare la donna. Il giudice concordando in pieno con le indagini svolte dai carabinieri ha ritenuto opportuno ordinarne l’arresto e la detenzione domiciliare.

Denunciati un 52enne ed una 42enne, entrambi di Riposto, per aver violato gli obblighi connessi alla custodia dei rispettivi mezzi, già sottoposti a sequestro amministrativo e un 41enne ed un 26enne, entrambi di Giarre, per ricettazione. I militari hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare nell’abitazione dei due trovando una Fiat Panda risultata rubata il 30 gennaio scorso a Catania. Inoltre è stato segnalato alla Prefettura di Catania un 44enne, di Santa Venerina, trovato in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Nel medesimo contesto operativo i militari hanno controllato 25 persone, 15 veicoli, eseguite 3 perquisizioni personali ed 1 domiciliare, elevando 6 sanzioni al codice della strada per un valore complessivo di 1.100 euro.