Mascali, svaligia un'abitazione e scappa: arrestato pastore

Un pastore di 53 anni, con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri di Sant’Alfio per furto aggravato. I militari insospettiti da una Fiat Uno ferma in via Trisciala a Mascali carica di cerchi di ferro, del tipo utilizzato per cingere le botti da vino, hanno sorpreso il ladro mentre stava entrando in auto per scappare.

I carabinieri hanno verificato che il malvivente era poco prima entrato nell'abitazione di una donna, residente nella provincia di Torino, proprio per rubare quegli undici cerchi in ferro per botti enologiche. L’auto è stata sequestrata perché priva di copertura assicurativa come peraltro i numerosi arnesi da scasso trovati nel bagagliaio.