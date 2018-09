Si finge poliziotto e rapina un tabacchi: arrestato 50enne catanese

Il 16 giugno scorso in via della Scogliera, a Catania, un 50enne catanese qualificandosi come agente della polizia, avrebbe sottratto una Fiat "Punto" ad un pensionato. L'uomo era poi andato a Mascali a rapinare una tabaccheria, armato di grosso cacciavite, scappando poi a bordo dell'utilitaria con un bottino di 3200 euro e svariate stecche di sigarette.

E' quanto contestano i carabinieri ad un detenuto catanese di 50 anni del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, Gaetano Felice, al quale hanno notificato un' ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip.

A Felice gli investigatori sono arrivati grazie all'analisi delle immagini registrate dalla telecamere di sicurezza nella tabaccheria e in strada.