Mascalucia, denunciato presidente di una squadra di calcio

I carabinieri di Mascalucia hanno denunciato un 47enne di Palagonia, per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. L’uomo, lo scorso 19 ottobre, in qualità di presidente della squadra di calcio Catania San Pio X militante nel campionato regionale di eccellenza girone “B”, in occasione dell’incontro di calcio tra la squadra da lui rappresentata e lo Sporting Club Palazzolo, che si è svolto nel campo sportivo “Bonaiuto - Somma" di Mascalucia, consentivaha permesso l’ingresso di circa 80 tifosi malgrado la struttura fosse priva di agibilità, così come da ordinanza sindacale del 9 settembre 2019 con la quale il sindaco di Mascalucia ne disponeva la chiusura al pubblico con conseguente disputa degli incontri a porte chiuse.