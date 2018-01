Mascalucia, al via le domande per la gestione degli orti sociali

C’è tempo fino alle ore 12 di giorno 5 marzo 2018 per presentare la domanda per richiedere la “gestione” di un orto sociale. Si tratta di appezzamenti di terreno di proprietà comunale messi a disposizione dal Comune di Mascalucia "al fine di favorire la socializzazione, attraverso il recupero delle più tradizionali attività manuali ed il contatto con la natura". In attuazione del Regolamento comunale sulla gestione degli 'Orti Sociali', il Comune di Mascalucia mette a disposizione appezzamenti di terreno di proprietà comunale adeguatamente attrezzati situati all'interno della Villa Buscemi e definiti 'Orti Sociali', da destinare a colture ortive senza scopo di lucro.

Le domande dovranno essere formulate utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali di Mascalucia, Via Bellini n.16 e scaricabile dal sito del Comune di Mascalucia - unitamente al Regolamento "Orti Sociali" per essere presentate entro e non oltre le ore 12 di giorno 05 marzo 2018 presso le stesse sedi. Per l’assegnazione degli Orti Sociali liberi e disponibili possono presentare domanda tutte le persone che abbiano compiuto almeno 60 anni di età; che non abbiano riportato condanne penali per reati contro l’ambiente e di natura associativa di criminalità organizzata; residenti nel Comune di Mascalucia; e che non possiedano, personalmente o tramite altro componente del nucleo familiare di appezzamento di terreno coltivabile ad orto con superficie superiore a 50 mq.

Il Sindaco, Giovanni Leonardi invita i cittadini a "partecipare a questa interessante esperienza e a riprendere possesso del territorio». E’ possibile visionare il bando sugli Orti sociali scarcandolo dal sito ufficiale del Comune di Mascalucia, www.comunemascalucia.it.