Mascalucia, nasconde cocaina e marijuana in auto: arrestato

Un 20enne di Mascalucia è stato arrestato dai carabinieri per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane stava percorrendo in auto via S. Ten. Cantone quando, vedendo la pattuglia dell’arma, ha tentato di evitare controllo e dileguarsi. I militari, intuendone le intenzioni, a loro volta l'hanno inseguito e bloccato poco dopo nelle vie limitrofe.

Sottoponendo l’abitacolo della macchina a perquisizione, i carabinieri hanno trovato e sequestrato: 10 grammi circa di cocaina e 2 grammi di marijuana, mentre, estendendo le operazioni nell’abitazione dell'uom o è stato anche ritrovato e sequestrato diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita. L’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida, è stato posto ai domiciliari.