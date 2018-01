Evade dai domiciliari per andare al ristorante: 51enne arrestato

I carabinieri d di Mascalucia hanno arrestato il 51enne Antonio Ursino per evasione. L’uomo, benché sottoposto agli arresti domiciliari, ieri sera ha pensato bene di regalarsi una bella cena in un ristorante di Catania. Locale in cui i carabinieri lo hanno raggiunto ed ammanettato, contestandogli l’evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato ai domiciliari.