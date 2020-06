Rischio idrogeologico: Mascalucia avrà una nuova via di fuga

Il comune di Mascalucia avrà una strada considerata opera strategica e, in quanto tale, progettata per avere un ciclo di vita di almeno cent'anni, allo scopo di garantire una via di fuga dal centro abitato in caso di calamità naturali o altre emergenze.Cominceranno a breve cominciare i lavori per realizzare la nuova arteria che si andrà a intersecare con la via Roma e la via Polveriera consentendo, tra l'altro, di imboccare in modo agevole la intercomunale in direzione Gravina di Catania e San Giovanni Galermo. Concluse le verifiche post gara, l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Nello Musumeci, ha infatti ufficialmente assegnato l'incarico alla Ever Green srl di Messina, che si è aggiudicata l'appalto per un importo di un milione e mezzo di euro. La Struttura commissariale, diretta da Maurizio Croce, ha previsto anche il potenziamento del sistema di raccolta delle acque piovane, indispensabile per porre fine agli allagamenti che nel passato si sono registrati tra le via Papa, la via Giovanni XXIII, la via Kennedy e la via IV Novembre e che tanti disagi hanno arrecato alla popolazione.

