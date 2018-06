Incendio a Mascalucia, sterpaglie a fuoco: evacuata una scuola

L'istituto comprensivo 'Federico di Svevia' di Mascalucia è stata fatto evacuare, a scopo precauzionale, per un incendio di sterpaglie e vegetazione che minacciava la sede della scuola. Gli alunni sono stati tutti portati al sicuro.

Sul posto, dalle 16.30, sono in azione squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. Le fiamme sono state domate, ma i vigili sono ancora al lavoro sul posto per lo 'spegnimento del minuto' e la messa in sicurezza del sito.