Mascalucia, spacciava “fumo” in via San Giacomo: arrestato

I carabinieri di Gravina hanno arrestato il 27enne Andrea Costa di Mascalucia, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sotto osservazione da alcuni giorni da parte degli uomini del nucleo operativo, è stato beccato in via San Giacomo a Mascalucia mentre piazzava droga ad alcuni clienti.

Bloccato e perquisito sul posto è stato trovato in possesso di: 2 buste di plastica contenenti circa 60 grammi di marijuana, 1 bilancino elettronico di precisione, del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per dosare e confezionare lo stupefacente da porre in vendita, nonché 135 euro in contanti, incassate dalla pregressa vendita della droga.

I carabinieri per comprovare l’attività illecita hanno anche fermato e perquisito due acquirenti trovati in possesso di circa 12 grammi di marijuana, suddivisa in dosi. La droga e il materiale sono stati posti sotto sequestro, mentre l’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari.