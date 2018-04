A Mascalucia arriva il taxi sociale per disabili, anziani e malati

“Mobilità garantita a Mascalucia” è un progetto realizzato dal comune etneo in collaborazione con l'Opera diocesana assistenza di Catania e Pmg Italia Spa, azienda leader nel settore della mobilità solidale. Assicurerà trasporto gratuito ai disabili, anziani e minori in condizioni di disagio del Comune pedemontano. Un vero e proprio servizio di “taxi sociale”, reso possibile dalla sinergia tra questi tre importanti partner e il sostegno che imprenditori e commercianti mascaluciesi hanno deciso di dare concretamente a questa nobile iniziativa.

"Finalmente prende il via – ha dichiarato il sindaco Leonardi - un importante progetto per la mobilità dei soggetti svantaggiati, per i disabili, per gli anziani e i malati oncologici, per tutti coloro che hanno bisogno di essere accompagnati per usufruire di prestazioni che sono necessarie di volta in volta. Il servizio è gratuito per i cittadini ed a costo zero".

Domenica mattina, alle ore 10.30, piazza Chiesa madre, la consegna del Fiat Doblò che Pmg Italia Spa e Opera Diocesana Assistenza di Catania mettono a disposizione del Comune.