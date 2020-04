Maschera da "Joker" e pistola in auto: fermato 23enne

I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Paternò, nell’ambito dei servizi coordinati in ambito provinciale su direttive prefettizie per garantire il rispetto delle norme per il contrasto all’epidemia in corso, hanno effettuato controlli su numerosi autoveicoli segnalando inoltre tre persone alla Prefettura di Catania quali assuntori di droghe. In particolare un 30enne ramacchese è stato anche denunciato per ricettazione, poiché è stato fermato a bordo di una Peugeot 206 risultata rubata. I militari hanno dunque effettuato la perquisizione personale, a seguito della quale, fuori dagli slip indossati sono sbucati una dose di crack e 25 grammi di marijuana. Nel corso dell’attività, però, ha destato sicuramente maggiore preoccupazione il controllo effettuato nei confronti di un pregiudicato paternese di 23 anni. Il giovane, infatti, fermato a bordo della sua Smart, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana mentre nascoste sotto il sedile del guidatore, i miltari hanno rinvenuto una maschera a metà tra quella di “Joker” e “Anonymous” (quest’ultimo personaggio del film V per Vendetta) e una pistola a gas con il caricatore inserito, perfetta riproduzione di un’arma da fuoco, della cui presenza il giovane non è stato però in grado di fornire giustificazione del possesso.

