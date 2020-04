Anche la Croce Rossa di Mascalucia distribuisce mascherine per gli anziani

Continua la distribuzione delle mascherine destinate agli anziani residenti nel Comune di Gravina. Il sindaco Massimiliano Giammusso e il vicesindaco con delega alla Protezione Civile Rosario Condorelli informano che a dare supporto alle attività di consegna - già iniziate a cura dell'8°Servizio in collaborazione con i volontari della Misericordia di Gravina di Catania - è arrivata anche la Croce Rossa di Mascalucia. "La distribuzione è iniziata e proseguirà per gli over 70 divisi per quartiere – ha spiegato il sindaco – e quindi Fasano, San Paolo e Centro. Grazie al coinvolgimento della Croce Rossa di Mascalucia potremo essere ancora più capillari nella distribuzione". Gli ha fatto eco il vicesindaco Condorelli. "Ringrazio ancora una volta tutti i volontari che si stanno impegnando nelle attività del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile – ha commentato – e naturalmente ringrazio la Croce Rossa di Mascalucia che sta dando man forte in questo momento".

