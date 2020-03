La comunità cinese dona 900 mascherine al Comune di Misterbianco

Novecento mascherine sono state donate stamani dall'Associazione comunità cinesi di Sicilia alla Misericordia di Misterbianco e ai commercianti della città in provincia di Catania. "Rivolgiamo, a nome della nostra comunità, un sentito ringraziamento al presidente Zhang Jiantong e a tutti gli associati per questo nuovo segnale di vicinanza e affetto che riceviamo dai nostri concittadini stranieri in un momento drammatico per tutta Italia", dice Marco Corsaro in qualità di presidente del movimento 'Guardiamo Avanti' Misterbianco.

"Una parte di questi fondamentali strumenti di protezione - prosegue Corsaro - verrà distribuita dalla Misericordia di Misterbianco ai cittadini che ogni giorno ricevono dai volontari aiuti e assistenza, come la consegna a domicilio di spesa e farmaci. Un'altra parte di mascherine è stata assegnata al Tabacchi Tirendi che sta curando la distribuzione ai commercianti rimasti aperti nonostante l'emergenza Coronavirus, continuando a fornire fondamentali servizi alla città. Infine, un'ultima parte della donazione la consegneremo alla Tenenza locale dei carabinieri, anch'essa impegnata in un grande sforzo di presidio del territorio a tutela della sicurezza di tutti noi".