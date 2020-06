Settore dei matrimoni in crisi, fotografi in piazza il 10 giugno

A Catania è in programma una manifestazione il 10 giugno in piazza Università organizzata dai fotografi specializzati in matrimoni e feste private, spazzate via dall'emergenza Coronavirus. Lo scopo è dar voce ai gravi problemi economici della categoria che si ripercuotono sulle famiglie. “Insieme in piazza – dicono i fotografi – per ripartire con una nuova luce e far richiesta al governo, dopo le disdette totali dei servizi prenotati per il 2020, per avere delle garanzie con cui proseguire il nostro lavoro”. Le richieste che saranno avanzate al governo sono: defiscalizzazione dell’anno 2020, contributo a fondo perduto di 10 mila euro, rimozione delle accise sulle bollette, credito d’imposta sugli affitti delle botteghe ai proprietari".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.