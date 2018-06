Salvini atteso a Catania, scatta la contestazione degli antagonisti

La visita del leader della Lega Matteo Salvini, prevista per domenica alle 12.30 in piazza Verga, ha fatto scattare la mobilitazione dei centri sociali catanesi, che scenderanno in strada per un sit in. “Dopo i dibattiti su Facebook e tutti i social network è il momento di scendere in piazza. “Noi sappiamo bene chi è Salvini, noi non dimentichiamo. Per anni ha insultato i meridionali ora cerca consenso – scrivono – ora si sente forte dell’ incarico di governo, ma noi non abbiamo la memoria corta, a Catania e al Sud non sarà mai il benvenuto. ‘A Casa Loro’ il tuo slogan da Ministro? Comincia da subito tornando a casa tua”.

Domani pomeriggio è atteso anche Luigi Di Maio in piazza Dante alle 17.30 per un comizio in supporto del candidato Giovanni Grasso.