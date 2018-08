Capo della Dia Giuseppe Governale atteso a Catania con Salvini

Il direttore della Dia, il generale di divisione Giuseppe Governale, sarà oggi a Catania in occasione della visita del ministro dell'Interno, Matteo Salvini prevista alle 15. Il vice premier visiterà la società Geotrans srl in amministrazione giudiziaria, confiscata dalla Dia nel 2014 e che continua a operare sul mercato con ottimi profili di produttività. A seguire si recherà in Comune per una conferenza stampa con il sindaco Salvo Pogliese.