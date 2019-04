Giorni di "passione" per Salvini in Sicilia: atteso a Motta il 26

Il prossimo 25 aprile, il ministro dell'Interno Matteo Salvini inizierà la sua visita in Sicilia, per una serie di iniziative elettorali, tra cui un passaggio a Corleone per testimoniare il proprio impegno contro Cosa nostra e il sostegno alle forze dell’ordine. Sarà poi a Monreale e, sempre nella stessa giornata, a Bagheria, dove è candidato alla carica di sindaco Gino Di Stefano, sostenuto anche dal Carroccio. In serata, nel giorno della Liberazione, Salvini si dirigerà verso Caltanissetta, dove alle 21.15, in corso Umberto I è previsto il comizio a sostegno del candidato sindaco della Lega Oscar Aiello. Il 26 aprile il ministro dell’Interno sarà a Motta Sant’Anastasia per tirare la volata ad Anastasio Carrà, sindaco uscente sostenuto da un’unica lista alla quale ha aderito anche la Lega. Tappa, poi, a Gela, per sostenere Giuseppe Spata. Infine, ultimo appuntamento siciliano per Salvini alle 21, a Mazara del Vallo, in via Sansone, per il comizio con il candidato sindaco leghista Giorgio Randazzo.