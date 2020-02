Maxi consulenze alla Sac, Suriano (M5S): "Affidamenti senza trasparenza"

La deputata del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano, ha presentato un'interrogazione in merito alle maxi consulenze affidate dalla Sac, la società di gestione dell'aeroporto etneo, a diversi professionisti esterni. L'esponente pentastellata ha chiesto al ministero dello Sviluppo Economico una verifica sulle procedure attivate per conferire gli incarichi. “Maxi consulenze senza procedure di evidenza pubblica e senza trasparenza. È quello che emerge dall'analisi effettuata sugli incarichi affidati direttamente dall'amministratore delegato della Sac a diversi professionisti esterni. Come denunciato a più riprese dalla stampa locale, dal giornale on line SudPress.it, queste consulenze sarebbero state affidate non rispettando i principi di trasparenza sanciti dalla legge per le società a partecipazione pubblica”. “Non vorremmo che si considerasse l'aeroporto come un bancomat per elargire incarichi e consulenze a qualche cerchio magico. Singoli professionisti hanno ricevuto in 23 mesi incarichi per oltre 600mila euro e in un altro caso un commercialista ha ricevuto in poco più di 12 mesi oltre 210mila euro. Non risultano bandi di selezione e procedure pubbliche. Un'altra opacità che sta dentro Sac. Basti ricordare le nostre denunce sull'adesione di Pietro Agen alla massoneria o al frettoloso processo di privatizzazione dell'aeroporto”, conclude Suriano.