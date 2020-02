Maxi operazione antidroga, il sindaco: "Gratitudine della città, risultato eccellente"

In merito alla maxi operazione della GDF di Catania con cui sono stati sequestrati oltre 400 chili di cocaina e sgominato un cartello con ramificazioni internazionali il sindaco Salvo Pogliese ha diffuso la seguente nota: “Riconfermo ancora una volta la gratitudine e l'apprezzamento della cittadinanza e mio personale alle forze dell’ordine e alla magistratura, in questo caso alla Guardia di Finanza e alla Procura etnea, per l’ottimo risultato investigativo che ha sventato un imponente traffico di droga che aveva Catania come crocevia. Ancora una volta l’azione sinergica sul territorio e anche oltreoceano, ha prodotto un risultato eccellente con pochi precedenti in Italia per il valore dell’azione giudiziaria, ristabilendo la presenza dello Stato che acciuffa quei malviventi che inquinano lo sviluppo sano della nostra comunità con commerci illeciti particolarmente efferati come quello della droga”