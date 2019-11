Maxi operazione contro la 'ndrangheta, arresti anche a Catania

Una maxi operazione contro la 'ndrangheta che parte da Torino e dall'hinterland piemontese con ramificazioni anche nella provincia etnea, a Reggio Calabria e a Milano. Sono 400 i carabinieri impiegati per notificare le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 65 presunti appartenenti o contigui alle cosche locali di 'ndrangheta di Volpiano e San Giusto Canavese, ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso e traffico internazionale di stupefacenti, con l'aggravante delle finalità mafiose.

Contestualmente la guardia di finanza di Torino sta procedendo alla notifica del medesimo provvedimento per ulteriori 6 indagati, ritenuti responsabili, nell'ambito della medesima associazione, anche di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Sottoposti a sequestro beni mobili ed immobili, nonché conti correnti e quote societarie per un valore in corso di quantificazione.

