Maxi sequestro di 20 mila mascherine non sicure provenienti dalla Cina

Ancora un maxi sequestro di mascherine da parte del comando provinciale della guardia di finanza. Ancora una volta è Misterbianco il centro di smistamento di mascherine non sicure: ne sono state sequestrate 20mila. L'esercizio commerciale, gestito da un cinese, aveva le tanto "desiderate" mascherine senza marcatura di qualità CE: tali prodotti, oltre ad essere di per sé potenzialmente nocivi per la salute, non avevano inoltre le istruzioni in italiano, in quanto provenienti direttamente dalla Cina, in assenza di qualsivoglia documentazione contabile e fiscale che ne attestasse la legittima provenienza nonché la conformità alle disposizioni vigenti in materia sanitaria.

Per tale ragione, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo della merce ed hanno segnalato il titolare dell’attività commerciale alla camera di commercio per le relative sanzioni pecuniarie, che possono

arrivare ad un massimo di 200.000 euro.