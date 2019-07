Maxi sequestro di cocaina, Salvini ringrazia la Guardia di Finanza

"Complimenti alla Guardia di Finanza, che a Catania ha sequestrato 13 chili di cocaina nascosti in due auto. Nessuna tolleranza per i venditori di morte, e un abbraccio particolare alle fiamme gialle che rischiano la vita anche per difendere i confini e la dignità nazionale. Gli italiani sono al fianco delle forze dell’ordine". Lo ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Salvini in merito a una recente operazione.

Salvini sarà nel catanese, prima al Cara e poi al Comune, il prossimo 9 luglio.