La finanza arresta un corriere della droga con 134 chili di marijuana

I finanzieri etnei hanno sequestrato, nel Comune di Palagonia, 134 chili di marijuana. In manette il corriere B.F., residente ad Aci Catena, già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti. I Baschi Verdi di Catania hanno fermato una vettura che percorreva la strada provinciale 181. Il conducente, alla vista dei Finanzieri, non si è fermato, fuggendo dal posto di blocco.

Dopo un breve inseguimento, il mezzo è stato bloccato ed è stato rinvenuto l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente dentro alcune buste di plastica. L'uomo è stato tratto in arresto e condotto presso il carcere di Caltagirone. Se immessa sul mercato, la vendita al dettaglio della sostanza stupefacente avrebbe fruttato oltre 700 mila euro.