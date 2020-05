Gira in auto con una mazza da baseball sotto il sedile: denunciato

Il pluripregiudicato 48enne C.A. è stato fermato da una pattuglia della polizia mentre era in transito per le vie di Librino,nel pomeriggio di ieri, nel corso dell’attività di controllo del territorio proprio in quel quartiere. I poliziotti hanno effettuato una perquisizione estesa al veicolo e sotto il sedile del guidatore, è saltata fuori una mazza da baseball di legno lunga circa 55 cm, che è stata sequestrata. Subito dopo, il pregiudicato è stato prelevato e condotto in questura e stato denunciato in stato di libertà.

