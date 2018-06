Era ricercato dal 2014: arrestato 54enne romeno

I carabinieri di Mazzarrone hanno arrestato il 54enne Anghel Tocanel, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Rupea (Romania) il 4 settembre del 2014. La pattuglia l’ha fermato ieri sera per un normale controllo mentre camminava a piedi per il centro cittadino.

L’uomo, come accertato in banca dati, era stato condannato dai giudici per furto aggravato, reato commesso nella nazione d’origine il 12 gennaio 2012, per il quale dovrà scontare le pena comminatagli equivalente a tre anni di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso carcere di Caltagirone.