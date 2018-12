Meccanica ed elettronica, al via il Laboratorio digitale

Martedì 4 dicembre alle 15, nell'aula magna "Oliveri" della Cittadella Universitaria (Edificio 4), si terrà il "Laboratorio di fabbrica digitale - focus sull'elettronica", uno degli appuntamenti previsti dal Laboratorio MECSPE fabbrica digitale - La via italiana per l’industria 4.0, una roadmap iniziata nel 2017 con l’obiettivo di attraversare i territori strategici che stanno affrontando il percorso di adesione al Piano nazionale Industria 4.0.

Quello di Catania è, inoltre, il terzo degli appuntamenti preparatori alla fiera MECSPE 2019 (fiera di riferimento per l'industria manifatturiera).L’evento offrirà numerose testimonianze di imprenditori e opinion leader, che racconteranno la propria esperienza nel processo di trasformazione in atto delle nuove fabbriche e si confronteranno in un talk sul futuro competitivo del made in Italy. Al dibattito sarà affiancata la presentazione di dati territoriali dell’Osservatorio MECSPE, con le analisi congiunturali e previsionali delle PMI del Sud Italia e Isole appartenenti al mondo dell’elettronica, meccanica e meccatronica.

Porgeranno i saluti istituzionali Francesco Caizzone, Presidente Digital Innovation Hub Sicilia, e Giovanni Muscato, Direttore del dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica. Angelo Raciti, docente di convertitori, macchine e azionamenti elettrici al DIEEI, avvierà i lavori presentando i dati dell'osservatorio MECSPE focus Sud Italia e Isole.