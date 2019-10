Meccanico con un revolver e un marchingegno usato per i furti d'auto, arrestato

E' stato arrestato Giuseppe Palazzolo, di 43 anni, per il reato di detenzione di arma clandestina. I carabinieri di Acireale, a seguito di una attività di indagine, hanno stretto il cerchio attorno all'uomo e dopo una perquisizione nella sua officina dove svolge la professione di meccanico, in via Timone Zaccanazzo, hanno trovato e sequestrato un revolver calibro 12 marca Astra.

L'arma ha la matricola abrasa (particolare che ne comproverebbe la provenienza furtiva) e aveva 6 cartucce contenute nel tamburo. Inoltre è stata trovata un’apparecchiatura elettronica denominata “Immo bypass” utilizzata anche dai ladri di autovetture per neutralizzare la centralina elettronica. L’arrestato è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.