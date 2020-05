Meccanico smaltiva illegalmente rifiuti speciali: denunciato e officina sequestrata

I carabinieri della stazione di Scordia hanno denunciato un meccanico di 41 anni del posto, per la violazione delle norme di legge previste in materia ambientale (omessa tenuta e mancata presentazione del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi). Nell’ambito dei servizi di controllo ad attività produttive, industriali e commerciali, i militari hanno avuto accesso all’officina destinata alla riparazione di motocicli dove hanno potuto accertare che il titolare smaltiva i rifiuti speciali e pericolosi illegalmente non avendo il registro di carico e scarico

che ne attestasse le movimentazioni e, appunto, il conseguente smaltimento.

