Policlinico, mega raccolta di giocattoli per il reparto di oncologia pediatrica

Mega Raccolta Di Giocattoli In occasione delle festività natalizie, l’Associazione Culturale e di Promozione Sociale “liberaMENTE CATANIA”, ha indetto una mega raccolta di giocattoli che saranno donati ai bambini del reparto oncologico pediatrico del Policlinico di Catania. <>, spiega il presidente di "liberaMENTE CATANIA", Simone Centamore. << I bambini affetti da gravi patologie, non possono essere dimenticati, in particolare durante le festività natalizie. Badate bene: non si tratta di perbenismo. Noi doniamo perché in cambio riceviamo molto di più: il sorriso di chi ha veramente bisogno di una carezza. Mi auguro che tutti, da Catania e dai comuni limitrofi rispondano al nostro appello>>. Dove e quando: I volontari dell’Associazione liberaMENTE CATANIA si troveranno in Piazza Santa Maria della Guardia a Catania (davanti alla Chiesa). nei giorni: Domenica 23 dicembre, dalle ore 09.45 alle ore 11.45; Lunedi 24 dicembre, dalle ore 18.30 alle ore 19.30; Domenica 30 dicembre, dalle ore 09.45 alle ore 11.45. Come partecipare: Puoi acquistare giocattoli nuovi, ma non è strettamente necessario. Basta anche portare qualche giocattolo non più utilizzato in casa, unica condizione: che sia pulito ed in buone condizioni. Vogliamo regalare un sorriso a questi piccoli, ti aspettiamo! Grazie.